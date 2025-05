NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Lígia rouba beijo de Raimundo e explode de ciúme (01)

Mesmo separados, os dois não resistem à atração e protagonizam cena quente após sabotagem em encontro com Marlene

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2025 às 16:34

'Garota do Momento': Lígia rouba beijo de Raimundo e explode de ciúme (01) Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela Garota do Momento promete fortes emoções no episódio de hoje, com direito a beijo inesperado, tensão familiar e planos sendo desmascarados.

Raimundo (Danton Mello) até tentou seguir em frente ao se envolver com Marlene (Ana Flávia Cavalcanti), mas o ciúme de Lígia (Palomma Duarte) acabou colocando tudo a perder. A cantora não se conteve e atrapalhou o encontro dos dois, culminando em uma recaída com o ex. No capítulo desta quinta-feira (01), os dois voltarão a se beijar, reacendendo uma chama que nunca se apagou e bem no momento em que se preparam para serem avós do bebê de Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente).>

Enquanto o clima esquenta de um lado, do outro, o jogo de poder segue a todo vapor. Basílio tenta manter sua influência na empresa ao aceitar que Maristela reassuma o comando mas, com uma condição: que ela mantenha o casamento entre os dois. A empresária, porém, começa a juntar as peças e desconfia que o marido esteja agindo em conluio com Zélia.>

Zélia, por sua vez, garante a Clarice que vai descobrir o paradeiro de Geraldo e coloca Pereira contra a parede sobre o suposto corpo do desaparecido. E as investigações não param por aí. Maristela revela a Juliano por que insiste em manter o casamento, mesmo diante das armações de Basílio.>

Em outra frente, Fred sugere que a nova campanha de sua marca de roupas seja fotografada no Gente Fina, misturando negócios e charme em uma tacada de marketing.>