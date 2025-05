VEIO AÍ?

Após encontro dentro de casa, Vinicius Nascimento fala sobre rumores de romance com Gil do Vigor

Ex-BBB negou especulações

Vinícius Nascimento, ex-participante do Big Brother Brasil 25, comentou pela primeira vez os rumores sobre um suposto romance com Gil do Vigor. Durante entrevista ao programa “Uma Hora de Relógio Parado”, o baiano ressaltou que possui uma amizade com o economista e tratou de esclarecer as especulações. Os rumores ganharam forças depois que Vinicius foi a casa de Gil, registrando o encontro nas redes sociais. >