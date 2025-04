CLIMÃO

Vinícius revela interesse em Renata e rebate comentário de Maike: 'Você é pago pra achar, é?!'

Em bate-papo no 'Mais Você' Vinicius admitiu que tinha interesse em Renata no início do BBB 25

Elis Freire

Publicado em 14 de abril de 2025 às 19:48

Vinícius Nascimento Crédito: Reprodução

Após sair da casa do BBB 25, Vinícius admitiu que teve interesse por Renata no início do reality show. Mas, Maike, que viveu um romance com a bailarina dentro da casa, não parece ter recebido bem a revelação do baiano. >

O paulista foi às redes sociais, logo após Vinicius contar o que sentia em relação à Renata no “Mais Você” e deixou um comentário sobre a situação. Maike argumentou que foi oportuno Vini revelar isso agora após quase 3 meses de programa e disse que ele criou uma “ fanfic de romance".>

“3 meses de programa e agora você quer criar fanfic de romance? Falou um monte de coisa pra Rê, fez a mina chorar e quando ela se envolve vem falar de ciúmes? Se liga!”, escreveu Maike no X. >

Vinícius, então, ao ser questionado no Bate-Papo BBB sobre o crush em Renata, aproveitou para rebater o comentário, cara a cara com o brother. “Qual foi esse momento? De que ciúmes que eu falei?”, questionou o baiano. “Eu achei que você tava com ciúmes”, disse Maike. Foi aí que Vini disparou em um bom baianês: “Você é pago para achar é?”.>