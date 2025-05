FAMOSOS

Tony Bellotto, dos Titãs, tem alta após cirurgia e emociona fãs

Guitarrista passou por um procedimento delicado e já está em casa

Tony Bellotto, guitarrista da lendária banda Titãs, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (30) após passar por uma cirurgia para remover um tumor no pâncreas. A informação foi confirmada pelo filho do músico, João Mader Bellotto, nas redes sociais. >

"Amigos, venho aqui informar a vocês que meu pai já teve alta do hospital. Muito obrigado pelo apoio e carinho", escreveu João em seu perfil no Instagram, aliviando os fãs e seguidores que acompanharam a situação com preocupação.>