LUTO

'Meu filho agora mora em mim': Atriz da Globo lamenta morte repentina do filho aos 21 anos

Jovem estudante faleceu nos Estados Unidos após mal súbito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2025 às 19:34

'Meu filho agora mora em mim': Atriz da Globo lamenta morte repentina do filho aos 21 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Ju Colombo (59), usou as redes sociais nesta quarta-feira (01) para anunciar a morte de seu filho mais novo, Lucas, de apenas 21 anos. O jovem morava na Califórnia, onde estudava fotografia na Universidade Soka da América, e foi vítima de um mal súbito no dia 25 de abril. >

Com palavras carregadas de dor e ternura, a artista que participou de novelas como No Rancho Fundo (2024), Mar do Sertão (2022) e Um Lugar ao Sol (2021), compartilhou detalhes da despedida e prestou uma homenagem ao filho.>

Lucas convivia com uma condição congênita na válvula mitral do coração, que estava sob controle. No entanto, sofreu uma parada repentina e foi encontrado sem vida em seu quarto.>

"Meu filho foi embora. A vida tem dessas coisas que não se explicam, só se sente", escreveu Ju. Segundo ela, Lucas foi um jovem intenso, generoso e sábio, que realizou todos os seus sonhos em pouco tempo de vida. "Ele era um ser humano leve, luminoso, com uma sabedoria impressionante. Um menino de luz.">

Ju contou ainda que conseguiu se despedir do filho por telefone no mesmo dia da tragédia. "Pude dizer, mais uma vez, o quanto o amo e a alegria que é ser sua mãe. Fizemos um pacto de seguir em frente. Ele me preparou, de alguma forma", declarou.>

A dor da perda, afirma a atriz, aos poucos está sendo transformada em gratidão. "Agradeço pela honra de ter vivido ao lado dele, aprendido, rido, ensinado. Às 3h acordei com o canto forte de um pássaro e fui tomada por uma felicidade intensa. Meu filho agora vive em mim. Ele é o universo dentro de mim.">

Lucas havia passado o último Réveillon com a família no Rio de Janeiro e se preparava para um intercâmbio no Japão.>