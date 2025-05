LUTO

'Nossa menina se foi': família de Millena Brandão lamenta morte da atriz mirim do SBT

A jovem atriz teve diagnóstico de tumor no cérebro e não resistiu após dias de luta em UTI

Internada desde terça-feira (29/04) no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, Millena foi levada à unidade médica após se queixar de fortes dores de cabeça. Inicialmente, os sintomas levantaram suspeita de dengue. No entanto, após exames detalhados, os médicos identificaram um tumor de cerca de 5 centímetros no cérebro da jovem.>