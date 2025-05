NAS REDES SOCIAIS

'Opinião superficial': irmão de Nana Caymmi comenta posicionamento político da cantora

Danilo Caymmi fez pronunciamento oficial no Instagram

O irmão de Nana Caymmi, Danilo Caymmi, comentou sobre a opinião partidária da cantora e citou 'aproveitamento político', sem especificar nomes, após a morte da artista . Nana era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que lamentou a perda em seu perfil do X. O presidente Lula (PT), que costuma lamentar publicamente a morte de artistas, não se posicionou. >

"A gente repudia o aproveitamento político que está sendo feito com relação à ela (Nana). Para vocês terem ideia, a Nana não tinha celular, não tinha e-mail, rede social nenhuma, alheia aos acontecimentos por, no mínimo, dez anos. Então, isso é muito grave. A opinião política dela era completamente superficial", disse Danilo Caymmi em vídeo publicado no Instagram, neste sábado (3).>