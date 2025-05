DESPEDIDA

Gilberto Gil se emociona em velório de Nana Caymmi

Cantor e compositor esteve no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, acompanhado da mulher Flora Gil

Gilberto Gil, 82 anos, foi ao velório de Nana Caymmi, sua ex-esposa, nesta sexta-feira (2) no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Acompanhado da esposa, Flora Gil, 64, ele recebeu o carinho de amigos e colegas ao chegar ao local. O cantor foi casado com a artista de 1967 a 1969. >