ADEUS

Amigos, parentes e fãs se despedem de Nana Caymmi em velório no Theatro Municipal do Rio

Dona de voz inconfundível e marcante, Nana Caymmi morreu aos 84 anos

O velório da cantora Nana Caymmi, 84 anos, que morreu nessa quinta-feira (1º), na Clínica São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro, está sendo realizado no Theatro Municipal e vai até o meio-dia. O enterro está marcado para às 14h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo. >