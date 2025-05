LUTO

Morre, aos 84 anos, a cantora Nana Caymmi

Artista estava internada desde agosto, quando deu entrada para tratar uma arritmia cardíaca

A cantora Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira (1), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada na Clínica São José, em Botafogo, na zona sul da capital fluminense, desde agosto quando deu entrada para tratar uma arritmia cardíaca.>

Filha mais velha do cantor baiano Dorival Caymmi com a esposa Stella Maris, Nana comemorou o último aniversário na última terça-feira (29). No dia seguinte, na quarta (30), após nove meses internada, sofreu uma "overdose de opióides". >