DESPEDIDA

Gilberto Gil relembra casamento com Nana Caymmi: 'O violão sempre ao pé da cama'

Os dois artistas viveram um relacionamento entre 1967 e 1969. Nana morreu nesta quinta (1) após 9 meses em UTI

Elis Freire

Publicado em 2 de maio de 2025 às 14:34

Gilberto Gil e Nana Caymmi Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ao se despedir da cantora Nana Caymmi, que morreu nesta quinta (1) após 9 meses internada em UTI, Gilberto Gil deixou uma mensagem de carinho em vídeo. Na declaração, Gil relembrou o casamento que os dois viveram entre 1967 e 1969. O cantor destacou a saudade que Nana deixará no seu coração. >

“Estou aqui pra dizer da saudade de sempre que ficará de Nana, com quem tive momentos muito felizes no período em que vivemos juntos, com as crianças delas que já eram crescidas - João e Stella e Denise. Foi um período em que estivemos juntos, em conjunto”, contou Gil, através de vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (2).>

O mestre da MPB refletiu sobre as lembranças que construiu ao lado de Nana. “Quando estivemos juntos a música nos envolvia de uma forma muito intensa, eu começando meu trabalho, ela egressa de uma família com uma presença musical extraordinária - o pai, a mãe e os irmãos. O violão sempre era uma presença constante, ali ao pé da cama”, disse.>

Gil também lembrou a música “Bom Dia”, escrita em conjunto com a intérprete, filha de Dorival Caymmi. Nana apresentou a canção no III Festival de Música Popular Brasileira, na TV Record, em 1967. “Fizemos uma música juntos uma vez, Bom dia, escrevemos essa música em um concurso, ela foi muito bem recebida. era uma música com a carga lírica muito significativa parecida com ela”, afirmou Gilberto Gil.>

Umas das intérpretes mais extraordinárias Gilberto Gil sobre a ex-esposa

Na madrugada desta sexta (2), Caetano Veloso, amigo-irmão de Gil, também comentou sobre a morte de Nana e relembrou os encontros com musicais com o casal nos anos 60. "Quando Nana teve um envolvimento amoroso com Gil e eu passei a vê-la de perto, não me cansava de pedir a ela que cantasse para eu ouvir. Às vezes com Gil ao violão, às vezes à capela", contou o tropicalista, em postagem na rede social.>

Perda

A cantora Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira (1º), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada na Clínica São José, em Botafogo, na zona sul da capital fluminense, desde agosto quando deu entrada para tratar uma arritmia cardíaca.>