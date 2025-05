LUTO

Artistas e outras personalidades lamentam morte de Nana Caymmi

Cantora morreu nesta quinta-feira (1º), no Rio de Janeiro

Monique Lobo

Publicado em 1 de maio de 2025 às 20:44

Nana Caymmi Crédito: Reprodução

Artistas e outras personalidades do país prestaram homenagens à cantora Nana Caymmi, que faleceu nesta quinta-feira (1º), no Rio de Janeiro. >

A cantora baiana Daniela Mercury escreveu em suas redes sociais que a filha de Dorival Caymmi tinha "uma das vozes mais importantes da música do mundo". "É uma intérprete única, que cantou com a doçura da brisa do mar da Bahia e com a força do vento. É uma das minhas referências artísticas e vai fazer muita falta na cultura brasileira. Um beijo especial para toda família Caymmi que eu amo tanto", escreveu. >

A cantora e compositora Tereza Cristina destacou o trabalho de Nana. "Viva o legado, a voz, o cuidado com a canção. A voz de Nana há de ecoar pra sempre nesse país", postou em seu perfil no Instagram. >

A jornalista Flávia Oliveira falou da importância de intérpretes como Nana para a música brasileira. "O Brasil é um país de grandes cantoras. Toda vez que uma cantora morre, morremos um pouco com elas. Nana Caymmi cantava uma barbaridade. Que voz! Que repertório! Meus sentimentos à família, aos amigos, aos fãs, como eu", escreveu no X.>

Os músicos da banda Os Paralamas do Sucesso também usaram as redes sociais para celebrar a carreira de Nana Caymmi. "Lembramos a sua inesquecível participação no álbum solo “O Som do Sim”, onde ela imprimiu sua voz marcante ao lado do Herbert na música “Hoje Canções”, postaram também no X.>

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, também lamentou a morte da artista. "Lamento profundamente a morte de Nana Caymmi, uma das maiores vozes da MPB. Filha do lendário Dorival Caymmi, ela levou adiante o legado da família com talento e paixão. Sua música tocou gerações e seu legado seguirá vivo. Descanse em paz", escreveu em seu perfil no X.>

A deputada federal Luiza Erundina também usou a rede social para falar da cantora. "Com pesar, nos despedimos de Nana Caymmi, uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. Nana deixa um legado extraordinário para o nosso país, com sua interpretação única, carregada de emoção que seguirá ecoando em nossos corações. Descanse em paz".>