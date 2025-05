MPB DE LUTO

'Não me cansava de pedir a ela que cantasse para eu ouvir', diz Caetano sobre Nana Caymmi

A cantora morreu nessa quinta-feira (1º), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada há nove meses

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de maio de 2025 às 08:46

Artistas eram amigos há muitos anos Crédito: Reprodução/Instagram

A morte de Nana Caymmi deixou uma vazio na Música Popular Brasileira (MPB) e fez anônimos e famosos lamentarem a perda do vozeirão da artista, que teve sua trajetória na música marcada pelo timbre inconfundível. Ao lamentar a perda, Caetano Veloso relevou que, quando a herdeira de Dorival Caymmi foi casada com o amigo-irmão dele, Gilberto Gil, ele não perdia a oportunidade de ouvi-la cantar. "Quando Nana teve um envolvimento amoroso com Gil e eu passei a vê-la de perto, não me cansava de pedir a ela que cantasse para eu ouvir. Às vezes com Gil ao violão, às vezes à capela", revelou o tropicalista, em postagem na rede social. Nana e Gil ficaram juntos entre 1967 e 1969. A separação ocorreu quando o o compositor foi viver sob exílio em Londres. >

O irmão de Maria Bethânia não poupou elogios à cantora de voz intensa que eternizou clássicos e canções de amor. "Eu pensava que ela era a mais profunda intérprete que se podia imaginar. Isso só fez crescer com o passar dos anos, das décadas. Hoje soube que morreu um dos maiores artistas do Brasil: Nana Caymmi. Filha de Dorival e de Stella Maris, irmã do inigualável Dori e do luminoso Danilo, ela foi, era, é, será um alumbramento do ato de cantar", destacou o santamarense. A cantora Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira (1º), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. >

A artista estava internada na Clínica São José, em Botafogo, na zona sul da capital fluminense, desde agosto quando deu entrada para tratar uma arritmia cardíaca. "É com muito pesar que comunico o falecimento da minha irmã Nana Caymmi. Estamos, na família, todos muito chocados e tristes. Mas, ela também passou nove meses de sofrimento em hospital, UTI, é um processo muito dolorosos de várias comorbidades", falou o irmão Danilo Caymmi em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. E acrescentou: "O Brasil perde uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu, de sentimento, de tudo. Estamos todos muito tristes".>