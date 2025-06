FRENTE FRIA

Um ano depois, forte chuva causa novas enchentes no Rio Grande do Sul; três mortes foram confirmadas

Seis mil pessoas estão fora de suas casas e três mortes foram registradas

Monique Lobo

Publicado em 20 de junho de 2025 às 19:29

Ruas inundadas em Lajeado, no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/RBS TV

Um ano depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, o estado volta a sofrer com o fenômeno nesta semana. Mais de seis mil pessoas estão fora de casa por conta das fortes chuvas que atingem a região, de acordo com a atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (20). >

Ao todo, 98 cidades registraram danos, três mortes foram confirmadas e uma pessoa está desaparecida. Há ainda registros de alagamentos, deslizamentos e destruição de casas e pontes.>

Em Porto Alegre, as águas do Rio Jacuí invadiram as ruas da Ilha da Pintada, no bairro de Arquipélogo, na manhã desta sexta. Um alerta de inundação chegou a ser emitido pela Defesa Civil para a região das ilhas. A previsão é de que o pico deve acontecer até sábado (21). “A gente tá controlando, fica monitorando a água, mas a gente acredita que não vai vir uma enchente como a de 2024. Mas a gente não dorme direito, né? Ansiedade, preocupação”, disse Edimar Marques Ribeiro, que mora no loca, em entrevista à CNN.>

Alguns moradores optaram por sair de casa por precaução, enquanto outros preferiram continuar nas residências mesmo com o avanço da água. >

No centro da cidade, a expectativa da Defesa Civil é de que o Rio Guaíba não vai transbordar no local, e portanto, a água não deve passar do limite de alerta. >

No interior do estado, cinco rios registraram pontos de transbordamentos: o rio Ibirapuitã transbordou em Alegrete; o rio Taquari transbordou em Bom Retiro do Sul e em Lajeado/Estrela; o rio Jacuí ultrapassou o limite em Dona Francisca; o rio Ibicuí apresentou cheia em Manoel Viana; e o rio Caí provocou inundações em Montenegro e São Sebastião do Caí.>

Mortes>

As três pessoas que morreram estavam em carros que foram envolvidos em acidentes por conta da força das águas. >

A primeira vítima foi uma mulher de 54 anos que morreu, na última terça (17), quando o carro em que ela estava foi arrastado pela correnteza, na cidade de Candelária. O marido dela, de 65 anos, que também estava no carro, está desaparecido. >

Na quarta (18), um jovem de 21 anos morreu após uma ponte ceder e o carro em que ele estava cair e ser levado pela água, em Caxias do Sul.>