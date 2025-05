CRIME

Foragido por estupro de vulnerável no Rio Grande do Sul, idoso é preso no sul da Bahia

Suspeito foi localizado com o auxílio das câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial

Tharsila Prates

Publicado em 12 de maio de 2025 às 18:41

Central de monitoramento da SSP Crédito: Divulgação/ SSP

Procurado pela Justiça do estado do Rio Grande do Sul desde fevereiro deste ano por estupro de vulnerável, um idoso de 71 anos foi preso com o auxílio das câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na manhã desta segunda-feira (12), durante uma ação integrada entre as equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) de Itabuna e a Polícia Federal. >

A ação teve início na última quarta-feira (7), quando as equipes de inteligência da PF solicitaram a inclusão do suspeito no banco de dados da ferramenta da SSP no intuito de auxiliar nas buscas. Munidos das informações, os integrantes do Cicom passaram a monitorar os passos do suspeito e os principais horários de saída e de chegada dele.>

“Ele dificultava os alertas de mais de 90% da ferramenta com a ajuda de um boné que cobria todo o rosto. Em um dado momento ele levantou um pouco a face e recepcionamos o alerta”, explicou o coordenador adjunto do Cicom/Itabuna, subtenente Ricardo Nepomuceno.>

As equipes acionaram uma guarnição do 15º Batalhão da PM (Itabuna), que encontraram o suspeito, confirmaram as informações através dos documentos de identificação pessoal e o conduziram para a sede da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Itabuna). >