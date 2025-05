OPORTUNIDADE

Sefaz de Goiás divulga concurso para 200 vagas de auditor-fiscal; salário chega a R$ 28 mil

Inscrições começarão no dia 10 de junho, pela internet

Tharsila Prates

Publicado em 12 de maio de 2025 às 17:41

Sefaz de Goiás Crédito: Reprodução

A Fundação Carlos Chagas (FCC) divulgou nesta segunda-feira (12) o edital para o concurso da Secretaria da Economia do Estado de Goiás (Sefaz), visando ao preenchimento de 200 vagas para o cargo de auditor-fiscal. A remuneração será de R$ 28.563,30.>

Do dia 22 a 26 de maio, os interessados poderão pedir a isenção do pagamento da inscrição, que será no valo de R$ 250. A isenção no pagamento da taxa de inscrição será deferida ao candidato que possuir renda da entidade familiar inferior a dois salários mínimos, mediante comprovantes de rendimento ou prova de que é beneficiário de programa federal ou estadual de transferência de renda.>

As inscrições do concurso ocorrerão das 10h do dia 10 de junho até as 23h59 do dia 10 de julho (no horário de Brasília). Candidatos deverão inscrever-se exclusivamente pela internet, pelo site da FCC.>

Do total de vagas, 190 serão de ampla concorrência e 10 reservadas a candidatos com deficiência. É preciso ter diploma ou certificado (acompanhado do histórico escolar) de curso superior, em nível de Graduação, em qualquer área da formação, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).>