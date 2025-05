VIOLÊNCIA

Mais de 2,5 mil armas são apreendidas na Bahia de janeiro a abril

Entre as armas de fogo localizadas pela polícia, destaque para 21 fuzis

Foram apreendidos 2.518 armas, entre fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. No mesmo período, em 2024, as equipes localizaram 2.129 armamentos.>

Entre as armas de fogo apreendidas em ações de inteligência e repressão contra o crime organizado, destaque para 21 fuzis localizados. Além de mortes violentas, esse tipo de armamento é empregado em ações contra instituições financeiras. >

“A redução de 12% das mortes violentas no estado tem relação direta com o aumento das apreensões de armas de fogo. Continuaremos trabalhando norteados pela inteligência, combatendo as facções”, enfatizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.>