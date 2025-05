CRIME

Casal é preso após bebê de um mês morrer com sinais de violência e fraturas no corpo

Criança foi levada ao hospital sem vida

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2025 às 18:05

Casal foi preso em Juazeiro do Norte Crédito: Reprodução/PM

Um casal foi preso, no município de Juazeiro do Norte, no Ceará, sob suspeita de matar a própria filha, uma bebê de um mês e 19 dias. Os dois foram levados para a delegacia da cidade, onde foram presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado no último domingo (11). >

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a criança foi levada a um hospital da região e deu entrada já sem os sinais vitais. A equipe da unidade percebeu que o bebê apresentava sinais de violência e fraturas pelo corpo.>

"Diante da gravidade do caso, os investigadores iniciaram as diligências para apurar as circunstâncias do fato. Após um trabalho ininterrupto, as Forças de Segurança constataram que o caso se tratava de um crime de homicídio", informou a PCCE em nota.>

Os pais da criança, uma mulher de 30 anos e um homem de 24 anos, foram identificados e presos. Ambos foram localizados e conduzidos à Delegacia de Juazeiro do Norte e estão à disposição da Justiça.>

Morte de criança na semana anterior

No último dia 3 de maio, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) prendeu um casal, de 22 anos, por suspeitas de matar a filha, uma bebê de um mês. O caso foi registrado no dia 1° de maio, no município de Jardim, também na região do Cariri.>

"Com base nas informações colhidas pela Delegacia de Juazeiro do Norte, o casal teria levado a bebê a uma unidade de saúde da região, já sem vida, com depoimentos inconsistentes sobre a possível causa da morte. Diante da situação e das marcas no corpo do bebê, o hospital acionou as autoridades policiais para investigar as circunstâncias do óbito", informou a pasta. >