TRAGÉDIA

Polícia investiga mortes de avó, mãe e filha em apartamento onde moravam

Vítimas não tinham marcas de violência; cachorros também morreram

Tharsila Prates

Publicado em 10 de maio de 2025 às 09:41

Prédio no Barro Preto, em BH Crédito: Reprodução

Os corpos de três mulheres da mesma família foram encontrados no apartamento onde moravam no bairro do Barro Preto, em Belo Horizonte (MG), na sexta-feira (9). Avó, mãe e filha estavam em um dos quartos da casa. A Polícia Militar foi chamada pela síndica do prédio após a avó paterna da menina, uma criança de cerca de 1 ou 2 anos, estranhar o sumiço das vítimas desde o último domingo (4).>

As vítimas não tinham marcas de violência. Segundo a síndica contou ao jornal Estado de Minas, dentro do imóvel havia uma churrasqueira pequena e duas bandejas com carvão queimado. Os militares também encontraram uma carta deixada pela mãe relatando que estaria passando por questões financeiras e pedindo desculpas pelo ocorrido. Elas eram inquilinas do apartamento e, ainda segundo relatos de moradores, mãe e avó estariam com depressão.>

A Polícia Militar informou que, além dos corpos das três mulheres, no apartamento havia ainda quatro cães que também foram encontrados sem vida. >

A Polícia Civil foi chamada para realizar perícia no local e investigará a causa das mortes. Uma das suspeitas é que as três vítimas tenham morrido por intoxicação - as janelas do apartamento estavam fechadas.>

Centro de Valorização da Vida (CVV)>