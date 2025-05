MANUAL DA MATERNIDADE

Três coisas que seu filho gostaria que você soubesse (mas não consegue dizer)

Terapeuta de adolescentes traz à tona o que muitos jovens expressam na terapia e que suas mães (e pais) precisam ouvir

Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2025 às 14:00

Três coisas que seu filho gostaria que você soubesse (mas não consegue dizer)

Com a chegada do Dia das Mães, uma pergunta profunda e necessária se impõe: você sabe o que seu filho realmente gostaria que você soubesse? Na sala de terapia, onde adolescentes se sentem livres para falar sem medo de julgamento, muitas vezes surgem confissões poderosas e dolorosas: “Eu só queria ser deixado em paz”, “queria não existir por um tempo”, “ninguém me entende”. >

Para os pais, separados pelo abismo de gerações, também é difícil entender - e em certas situações, saber respeitar - as individualidades dos filhos. Por isso, a psicóloga Terena Cardoso, que atua como Terapeuta na clínica Vínculo - Espaço Terapêutico e de Parentalidade - há oito anos separou alguns pensamentos que os filhos gostariam que os pais soubessem. >

“Reconheça meu esforço”

Segundo a especialista, os adolescentes na terapia trazem como principais desafios a falta de validação. É quando, por exemplo, o pai ou a mãe não reconhece o esforço da criança, não acreditam no que está dizendo ou quando comparam. “Isso causa um processo traumático às vezes irreversíveis, eles se tornam adultos com autoestima baixa”, alerta.>

“Brigas me deprimem”

Outra situação é quando há brigas dentro de casa - mesmo quando a criança não é o alvo. “Se os pais soubessem o quanto deprimem a criança quando a família briga, entenderiam o tamanho do problema. Às vezes, enquanto adultos, sabemos que um casal briga, a família pode ter momento pontual de toxicidade, mas para o adolescente não funciona assim. Acaba normalizando a violência”, explica.>

Respeite meu tempo e desejos (mas saiba impor limites)

Ainda é importante que, no processo de validação (dica número 1), os pais entendam que as crianças têm suas individualidades, com desejos próprios e uma forma única de lidar com suas emoções. O que seu filho gosta de fazer - e como - pode ser diferente do seu. E não há problema nisso. No entanto, é preciso impor limites, inclusive no uso das redes sociais. A psicóloga orienta o monitoramento das atividades, por exemplo. >

“Sinto que os pais querem que o filho corresponda com o que ele faria. [A depender do caso], o ideal é tentar entender quem são as companhias, por que o filho fez aquilo, ao invés de ir para o embate, isso afasta o adolescente”, diz. >

Para recalcular a rota, a orientação da psicóloga é buscar ajuda profissional - isso pode evitar o estabelecimento de transtornos que a relação se afaste por completo -, entender que não pode deixar de ser firme e persistente e se interessar verdadeiramente pela vida do seu filho, apesar do cansaço,>