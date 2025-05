sua diversão

5 orações de agradecimento e proteção pelas mães

Veja preces para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas e para interceder pelas mulheres importantes em nossas vidas

Publicado em 8 de maio de 2025 às 16:09

As orações podem ajudar a transmitir bons sentimentos às mães Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

As orações são formas poderosas de conexão espiritual e ajudam a fortalecer a fé, aliviar o coração e transmitir bons sentimentos a quem amamos. Muitas pessoas recorrem às preces para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas e para interceder por aqueles que são importantes em suas vidas. No caso das mães, podem ser um gesto especial de carinho, cuidado e desejo de que elas sejam sempre protegidas e amparadas, física e espiritualmente. >

Abaixo, confira 5 orações de agradecimento e proteção pelas mães! >

1. Oração para proteção das mães

Pai, Tu sendo Deus , quiseste mostrar entre nós Tua face materna. Por isso, criaste todas as mães! Peço-Te por minha mãe, sinal concreto e visível de Teu amor entre nós. Multiplicai os dias dela em nosso meio! Que Tu estejas com ela em todo riso e em toda lágrima, em todo trabalho e em toda prece, em todo dia e em toda noite! Que Tua bênção cubra de luz a vida de minha mãe, para que, inundada de Ti, ela seja sempre mais Presença do Divino em minha vida. Amém! >

2. Oração para mãe doente

Ó Deus de misericórdia, seguindo o conselho da Tua Palavra: “Orai uns pelos outros para serdes curados”, apresentamos a Ti minha mãe enferma, que necessita da Tua benção para recuperar a saúde. Senhor, sabemos que para Ti não existem coisas impossíveis, por isso, agora, visita-a com o Teu amor para curá-la, segundo a Tua vontade. >

Toca nesta doença e dá a esta Tua filha a certeza da Tua presença. Se existir, tira todo sentimento de derrota ou desânimo, dando-lhe a força do Espírito Santo para reagir. Obrigado, Senhor, pela certeza que agora vem ao meu coração: mesmo antes de ver o resultado, pela fé creio que estás providenciando o que for melhor para minha mãe enferma. >

3. Oração pela bênção das mães

Obrigado, ó Deus, pela mãe que me deste! >

sua presença serena inspira-me confiança; >

seu serviço constante ensina-me a amar; >

sua vivência simples desperta-me para a fé; >

seu olhar profundo inspira-me bondade; >

sua ternura leva-me a acolher; >

seu semblante tranquilo fala-me >

do teu rosto materno, ó Deus! >

Neste dia a ela dedicado o Universo inteiro >

Canta, Senhor, as maravilhas >

Que operaste nesta criatura tão bonita: >

Obra prima de Tuas mãos. >

Acompanha Senhor , >

minha mãe nas alegrias e nas lágrimas, >

Nos trabalhos e nas preocupações. >

E, quando suas forças diminuírem >

e a idade avançar, >

que redobre a minha ternura >

para que a solidão não a possa alcançar. >

Abençoa, ó Deus, minha mãe! >

Abençoa também todas as mães! >

Os filhos podem orar a Deus pela proteção das mães Crédito: Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock

4. Oração dos filhos pelas mães

Deus, Pai misericordioso, que sempre nos ouve com amor e compaixão, venho, hoje, pedir-Te a Tua proteção para a minha mãe. Enxugai suas lágrimas de preocupação, com a paz que emana do Teu coração paternal. Protegei-a de todos os perigos espirituais e corporais, para que seus dias sejam plenos de saúde. Senhor, curai todas as mães. Deus Filho, que viu nos olhos de Sua Mãe Santíssima, os silêncios da dor, acolhe em Teu amor, as fragilidades e medos, tristezas e desilusões que minha mãe possa estar carregando consigo. >

Senhor, Tu que és o Filho amado de Maria, e conheces o coração de cada mãe sofredora, cura com o bálsamo do amor, todas as dores de minha amada mãe. Espírito Santo , doce hóspede da alma, restabelecei no coração de minha mãe a felicidade, que, muitas vezes, eu furto com minhas limitações e pecados. >

Trindade Santa, envolvei a vida de minha mãe na luz do vosso amor, para que seus dias resplandeçam a beleza redentora de tua infinita bondade. Obrigado Senhor, pelo dom da vida de minha mãe! Ajudai-me a ser cada dia um filho melhor. Amém! >

5. Oração de agradecimento e proteção pela mãe

Querido Deus, hoje elevo minha mãe a você com amor e gratidão em meu coração. Ela tem sido uma bênção para mim e sou muito grato por tudo o que ela fez por mim. Por favor, dê-lhe força e energia enquanto ela enfrenta as demandas de sua vida diária, e que ela conheça sua paz e descanso em meio a qualquer estresse ou ansiedade. >