ATENÇÃO

Confira 10 dicas para não cair em golpes digitais no Dia das Mães

Especialistas apresentam recomendações para driblar os riscos cibernéticos durante uma das principais datas do comércio

O Dia das Mães deve levar 133 milhões de consumidores às compras no Brasil, de acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro. Boa parte dessas compras ocorrem no ambiente online, o que faz crescer a ação de golpistas. A exposição intensa de dados pessoais e financeiros na internet atrai a atenção dos criminosos, que se aproveitam para aplicar fraudes e ataques virtuais. >