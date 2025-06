CERTAME

Secretaria de Saúde convoca 780 aprovados pelo REDA; veja o prazo para envio da documentação

A convocação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (28)

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) convocou 780 profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado REDA 001/2025. A convocação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (28). >

Nesta etapa, os convocados deverão enviar a documentação exigida entre est terça-feira (1º) e 10 de julho, respeitando o prazo de 10 dias corridos. Todas as orientações e formulários estão disponíveis no site da Sesab , na aba “Processos Seletivos” e no banner da página inicial.>

As demais convocações serão realizadas de forma gradativa, segundo o órgão, conforme a necessidade do serviço, dentro do prazo de validade do processo seletivo. Todas as atualizações serão publicadas exclusivamente no Diário Oficial do Estado e no site oficial da Sesab.>