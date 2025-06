BRONCA

Sertanejos Henrique e Juliano são vaiados por atraso em show no Sul do estado

Vídeos que circulam em redes sociais registraram a insatisfação do público

Pombo Correio

Publicado em 28 de junho de 2025 às 15:14

Henrique e Juliano no show de Itabuna Crédito: Reprodução

A dupla sertaneja Henrique e Juliano foi vaiada, nesta sexta-feira (27), durante a festa de São Pedro da cidade de Itabuna, no Sul do estado. >

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o episódio ocorreu. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, um grupo pequeno que estava em frente ao palco iniciou a vaia por conta de um atraso no show. >

Ainda de acordo com a assessoria da prefeitura, "as pessoas estavam ansiosas para o início do show que teve duração de duas horas sem intercorrências". >

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, é possível ouvir uma das pessoas dizer que as vaias seriam direcionadas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). No entanto, a assessoria de comunicação do governador negou essa informação e apontou o atraso do show também como causa do episódio. >

Vale lembrar que Jerônimo enfrentou vaias públicas em Mucugê e na cidade de Livramento de Nossa Senhora, região da Chapada Diamantina, e em Jequié, no Centro Sul da Bahia.>