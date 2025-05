POLÍTICA

Boulos é cotado para assumir secretaria em reforma ministerial de Lula

Deputado pode substituir o petista Márcio Macêdo

Segundo informações apuradas pelo G1 Política, a nomeação de Boulos para a secretaria estaria visando as próximas eleições, em 2026, e a relação do governo com a organizações dos movimentos sociais, visto que o deputado já atuou como liderança do Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). >

Desde 2024 há especulações sobre uma possível saída de Macêdo, cuja atuação é questionada pelos apoiadores do governo. Após uma mobilização "esvaziada" no Dia do Trabalhador do ano passado, o secretário chegou a receber críticas do presidente pela baixa adesão do público, conforme apontado pelo jornal O Globo. >