PENDÊNCIA ELEITORAL

Mais de 5 milhões podem ter o título de eleitor cancelado; veja se você está na lista

Prazo para regularizar a situação acaba na próxima segunda-feira

O eleitor que tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral tem até a próxima segunda-feira (19) para regularizar a situação. Apesar do prazo já estar próximo de vencer, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de cinco milhões de pessoas ainda têm pendências com a Justiça Eleitoral e podem ter o documento cancelado após essa data. Os dados mostram que, desde o dia 7 de março, mais de 111 mil eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para regularizar a situação. “Não seja um eleitor faltoso. Evite o cancelamento do título: ele é sua identidade cidadã”, destacou o TSE, em comunicado.>