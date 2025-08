NOVELA DAS 6

Zulma arma plano cruel para incriminar Samir no capítulo desta quarta (6) em Êta Mundo Melhor!

Festa termina em confusão no novo capítulo da trama de Walcyr Carrasco

Na tentativa de prejudicar Candinho, Zulma incentiva as crianças a furtarem objetos da casa dele, mas Samir, com senso de justiça, veta a ação. Tamires pressiona Ernesto para repassar os lucros obtidos com os golpes aplicados em Mirtes, enquanto Francine alerta a patroa sobre as intenções do vigarista.>