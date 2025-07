NOVELA DAS 6

Êta Mundo Melhor!: veja tudo o que vai acontecer de 28 de julho a 2 de agosto

Candinho enfrenta golpe, Dita brilha na rádio e Estela bate de frente com planos de Ernesto; veja o resumo completo da semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de julho de 2025 às 13:42

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Prepare-se para fortes emoções nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, trama escrita por Walcyr Carrasco com colaboração de Mauro Wilson e direção artística de Amora Mautner. Na semana entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, o público vai acompanhar uma série de reviravoltas envolvendo golpes, traições, disputas por poder e redenção.>

Veja o resumo completo da semana: >

Segunda-feira, 28 de julho >

Candinho acaba caindo no golpe de Zulma. Joaquim passa mal e é levado ao hospital por Manoela e Dita. Estela oferece um emprego a Manoela para cuidar de Anabela. Enquanto isso, a tentativa de enganar Policarpo sai pela culatra e diverte as crianças. Estela se arrepende de ter julgado Celso. Ernesto é incentivado a voltar a trabalhar fantasiado. Cunegundes e sua família são vítimas de um assalto. Francine e Tamires descobrem a fantasia secreta de Asdrúbal. Candinho reconhece Ernesto.>

Terça-feira, 29 de julho >

Ernesto consegue escapar de Candinho. Celso presenteia Anabela, enquanto Estela ajuda Zulma após pedido de Felícia e Samir. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre um possível novo golpe da família de Cunegundes. Dita ganha uma nova chance na rádio com ajuda de Margarida. Estela decide que as crianças devem frequentar a escola. Sônia termina com Quincas. Olga pressiona Araújo a aceitar um esquema ilegal com Celso.>

Quarta-feira, 30 de julho >

Dita brilha em sua apresentação na rádio. Estela convence Dirce a aceitar os órfãos na escola, incomodando Zulma. Picolé, Asdrúbal e Zé dos Porcos encontram a família de Cunegundes amarrada após o assalto. Zulma tenta impedir Estela de levar as crianças à escola e pede ajuda a Ernesto. Asdrúbal nomeia Maria Divina como nova administradora do sítio. Estela planeja com Araújo o custeio dos estudos das crianças. Samir vê Ernesto se aproximar da escola.>

Quinta-feira, 31 de julho >

Candinho promete proteger a escola de Ernesto. Tamires quer novas dançarinas no dancing. Sônia pensa em se candidatar à vaga. Estela segue firme na missão de alfabetizar os órfãos. Dita exige aumento para continuar na rádio. Celso não consegue impedir a sabotagem de Ernesto. Ele enfrenta Zulma no momento em que Estela flagra a cena.>

Sexta-feira, 01 de agosto >

Estela questiona a presença de Celso na casa de Zulma. Dita é recontratada na rádio com aumento. Estela decide transformar o casarão de Zulma em sala de aula provisória. Sônia aceita trabalhar no dancing. Asdrúbal convida Margarida para jantar. Maria Divina aconselha Medeia a ir atrás de Asdrúbal. Estela recebe um bilhete misterioso. Candinho tenta presentear Dita com ajuda de Samir, mas o plano dá errado.>

Sábado, 02 de agosto >

Samir se desculpa com Candinho por sabotar o presente. Zulma pressiona Felícia e descobre que Samir foi até a casa de Candinho. Zenaide vai atrás do menino e o leva de volta. Ela ainda sugere que Zulma incendeie a escola. Celso se posiciona a favor de Estela. Maria Divina confronta Cunegundes. Tamires tenta afastar Asdrúbal de Margarida. Francine contrata Mirtes. Olímpia vê Sônia trabalhando no dancing. Zenaide ameaça Celso, e Candinho desconfia da conversa dos dois.>