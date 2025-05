POLÊMICA

Datena pega SBT de surpresa, acerta com a RedeTV! e é acusado de traição nos bastidores

Após menos de seis meses no SBT, Datena negocia ida para a RedeTV!

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2025 às 15:37

Datena Crédito: Reprodução

José Luiz Datena está de saída do SBT e deve assumir um novo programa policial na RedeTV!. A mudança repentina e sem aviso prévio aos executivos da emissora de Silvio Santos foi interpretada internamente como uma traição, especialmente pelas herdeiras do comunicador, que hoje comandam o canal. >

De acordo com informações divulgadas pela Folha de S. Paulo, Datena teria fechado o acordo com a nova emissora enquanto ainda estava à frente do programa Tá na Hora, atração que comandava desde dezembro de 2024. A notícia ganhou força após falas do próprio apresentador em tom de despedida durante a exibição da última sexta-feira (02), além de ter sido confirmada pelo senador Jorge Kajuru, que também atua na RedeTV!.>

"Trabalhar com o Silvio Santos sempre foi um sonho. Agora, com as filhas dele, que são humildes e generosas, também foi uma experiência incrível. Torço muito pela Daniela Beyruti, que está à frente da emissora. O SBT representa o Brasil inteiro", declarou Datena em um discurso que soou como despedida.>

Nos bastidores, a direção do canal teria se decepcionado com a maneira como tudo foi conduzido. Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, e sua irmã Patrícia Abravanel, apresentadora do principal programa da casa, não teriam recebido bem a notícia. Para elas, a atitude de Datena foi vista como um rompimento de confiança, já que ele foi acolhido pela emissora após sua saída conturbada da Band.>

Durante participação no Fofocalizando, Datena deixou mais uma pista sobre sua saída iminente. "Meninos, até quando Deus quiser…", disse ele. Gaby Cabrini respondeu: "Até segunda, Datena". E o veterano devolveu: "É Deus quem manda".>