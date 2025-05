FENÔMENO

Modelo, bissexual e jogadora mais seguida do mundo: quem é Alisha Lehmann, ex de Douglas Luiz

Atletas terminaram o namoro recentemente por causa do futuro incerto do brasileiro na Juventus

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2025 às 12:15

Alisha Lehmann em ação pela Juventus e modelando Crédito: Reprodução/Instagram

Os jogadores Douglas Luiz e Alisha Lehmann, ambos da Juventus, da Itália, terminaram pela segunda vez o relacionamento. Os dois começaram a namorar em 2021e acabaram um ano depois, mas reataram no início de 2024. Agora, porém, parecem ter colocado um novo ponto final no romance - e o motivo teria influência do futebol.>

De acordo com a imprensa local, o futuro incerto do volante no clube italiano teria provocado o rompimento. Ex-Vasco, o brasileiro vem sofrendo com críticas na Juve e estaria prestes a sair do time. Já Alisha, que também defende a equipe, se adaptou bem em Turim, tem contrato até 2027 e não pretende sair tão cedo da equipe. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, "os dois não estão juntos há algum tempo".>

Alisha Lehmann e Douglas Luiz Crédito: Reprodução/Instagram

Alisha Lehmann é bastante conhecida nas redes sociais. Aos 26 anos, ela carrega o status de jogadora de futebol mais seguida do mundo, com 16,5 milhões de fãs só no Instagram. Já no TikTok, é acompanhada de perto por 9,2 milhões de pessoas. A atacante, que também defende a seleção da Suíça, chegou a ser tietada por fãs quando veio passar férias no Brasil, em maio do ano passado.>

Ela e Douglas Luiz - que também passou pelo Manchester City - se conheceram enquanto ambos atuavam pelo Aston Villa, da Inglaterra. Eles começaram a namorar em 2021 e o primeiro término veio no fim de 2022. De acordo com o jornal inglês The Sun, o jogador, que já atuou pela Seleção Brasileira, não gostou da decisão da jogadora de aceitar um convite para posar como modelo.>

Alisha Lehmann e Douglas Luiz Crédito: Reprodução/Instagram

Em março do ano passado, a suíça negou uma proposta de 100 mil libras (cerca de R$620 mil na cotação atual) para produzir conteúdo na plataforma My.Club, concorrente do OnlyFans, segundo o jornal inglês Daily Mail. O objetivo da plataforma era ter a atleta como embaixadora. >

De acordo com a publicação, Lehmann não precisaria tirar fotos nuas ou sensuais, mas que "chamassem atenção para a sua beleza". Mas Alisha faz questão de ressaltar em entrevistas que o futebol é a sua prioridade e que quer ser vista como uma atleta pelos fãs. Ela também já contou, durante participação no podcast da rapper alemã Shirin David, que uma celebridade masculina, que estava na mesma boate que ela em Miami, lhe ofereceu cerca de R$ 560 mil por uma noite com ela. Alisha recusou.>

Alisha Lehmann e Douglas Luiz Crédito: Reprodução/Instagram

“Claro que não respondi, foi uma loucura. A mensagem era de alguém muito conhecido. Já nos conhecemos antes, mas não pessoalmente", disse a jogadora, que contou ainda que o agente do famoso insistiu na oferta. A jogadora não revelou quem era.>