ELA NÃO SABIA

Em meio a romance com ex de Cauã Reymond, jogador do Flamengo descobre que amante está grávida

Allan Souza, que já conheceu família de Luiza Watson, descobriu que vai ser pai

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 14:04

Allan Souza e Luiza Watson Crédito: Reprodução

Allan Souza estaria vivendo um momento conturbado fora dos gramados. De acordo com o jornal Extra, o jogador do Flamengo engatou um namoro com a dentista Luiza Watson, ex de Cauã Reymond, no início do ano, mas descobriu que vai ser pai. E a mãe do bebê é outra mulher.>

Recentemente separado de Jordana Holleben, o atleta teria engravidado uma carioca, que já está com pelo menos dois meses de gestação. Ainda segundo o portal, Luiza não saberia (até então) sobre a informação. >

Enquanto isso, Allan conheceu recentemente os novos sogros, que saíram de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde a dentista nasceu, para estarem com o genro. Em paralelo, o volante aguarda que a Justiça marque a audiência de seu divórcio - no papel, ele e Jordana continuam casados.>

O jogador do Flamengo e Luiza se conheceram no início de fevereiro, pouco após de o volante se envolver em uma briga com a ex-mulher - o que culminou em uma medida protetiva de Jordana contra ele, baseada na Lei Maria da Penha. De acordo com pessoas próximas a Allan, a paquera começou com uma troca de mensagens pelo Instagram, com o jogador tomando a iniciativa.>