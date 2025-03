SEM PAPAS NA LÍNGUA

'Trabalhar comigo não é brincadeira', diz Datena ao assumir temperamento difícil

Declaração foi feita no programa Tá na Hora do SBT

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de março de 2025 às 20:32

Datena Crédito: Reprodução

Na tarde desta terça-feira (18), o apresentador José Luiz Datena contou que ele que não é uma pessoa fácil de se conviver no ambiente de trabalho. Comandando o programa Tá na Hora, do SBT, o jornalista confessou que dá muitas broncas em sua equipe e que trabalhar com ele não é brincadeira. >

A discussão veio à tona durante a transição do programa Fofocalizando para a atração do comunicador. Datena aproveitou para comentar sobre o caso de estresse com funcionários que Maria Bethânia passou em um show do Rio de Janeiro, em que o som apresentou falhas técnicas, gerando indignação da cantora. >

"Todo mundo, para exigir respeito, tem que respeitar o artista que está se apresentando. Eu, de vez em quando, dou umas broncas e não sou entendido. É a idade. A idade vai chegando, e você percebe o que vai acontecer, se a pessoa que está gravando, trabalhando com você, está errando ou vai errar", disse.>

O jornalista continuou: "Você tenta corrigir. Eu procuro me controlar mais hoje, tento, mas é difícil, eu tenho um temperamento meio difícil, trabalhar comigo não é brincadeira, não. A gente exige um nível de qualidade no qual você é obrigado a trabalhar".>