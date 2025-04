DESABAFO

Datena fala em aposentadoria ao vivo e admite: 'Estou deslocado no tempo'

Apresentador refletiu sobre o peso da idade e revelou que cogita deixar a TV após décadas de carreira

José Luiz Datena surpreendeu o público do SBT na noite desta quarta-feira (16) ao abrir o coração sobre seu futuro profissional. Durante a transição entre o ‘Fofocalizando’ e o início do ‘Tá Na Hora’, o jornalista compartilhou uma reflexão sincera sobre a possibilidade de aposentadoria. >

Ao comentar a polêmica envolvendo o ator Renato Aragão, acusado de rejeitar uma filha por ser lésbica , Datena revelou sentir-se desconectado com os tempos atuais. “Já faz um tempo que venho pensando em parar. Trabalhei bastante. Estou com 67, quase 68 anos, e tem hora que é difícil acompanhar certos temas. A idade pesa”, desabafou.>

Segundo ele, é natural que, com o tempo, certas opiniões ou abordagens já não se encaixem mais nos debates contemporâneos. “Às vezes, percebo que falo coisas que faziam sentido há 20 anos, mas hoje soam completamente fora do tom. Reconheço que estou fora do tempo. E quando isso acontece, é sinal de que o prazo de validade está se aproximando.”>