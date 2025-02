SOLTOU O VERBO

Datena rebate falas de Belfort e Joana Prado sobre Carnaval: 'Tem gente que se perverte na igreja'

Apresentador se posicionou sobre casal que chamou a folia de 'festa da macumba'

Datena resolveu deixar claro que não compactua com as declarações preconceituosas feitas pelo ex-atleta do UFC Vitor Belfort e sua esposa Joana Prado ao chamar o Carnaval de "festa da macumba". O apresentador viu as falas do casal como desrespeitosas com a religião alheia. >