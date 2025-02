DECISÃO PELA SAÚDE

Internado, Baco revela que vai se apresentar apenas um dia no Carnaval; veja qual

Cantor usou suas redes sociais para explicar o seu quadro de saúde

Elis Freire

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 19:32

Baco internado no hospital Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Internado em Salvador, o cantor Baco Exu do Blues usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu quadro e fez uma revelação sobre sua participação no Carnaval 2025 em Salvador. O artista publicou uma foto no hospital nesta quarta-feira (26) e explicou que vai se apresentar apenas em um dia de folia por conta da sua saúde. >

“Passei esses dias internado, to me recuperando ainda, mas sim, vai ser meu único show que vou fazer no Carnaval. Espero que entendam”, disse Baco, se referindo à apresentação marcada para esta sexta (28), no Pelourinho.>

Stories de Baco no hospital Crédito: Reprodução / Redes Sociais

No início desta semana, o cantor foi a público informar porque estaria “sumido” das redes sociais e contou que estava cuidando da saúde. Baco deve se apresentar no Centro Histórico de Salvador ao lado de Rachel Reis, ÁTTOOXXÁ, Davi Moraes e Marina Sena, no Palco Multicultural (Praça Municipal).>