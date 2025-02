CARNAVAL 2025

Nora de Bell Marques, Mari Gonzalez explica por que vai passar Carnaval longe do namorado

A ex-BBB é a Anfitriã do Camarote Salvador neste ano

Anfitriã do Camarote Salvador, Mari Gonzalez está com a expectativa lá em cima para o Carnaval 2025 em Salvador. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), a influenciadora contou tudo sobre como será sua festa e explicou por que terá que passar longe do namorado Pipo Marques, filho de Bell Marques e também cantor. >

Nascida em Salvador, a famosa apelidada Mari Baianinha ressaltou a energia de sua cidade, principalmente durante a maior festa de rua do mundo. “A expectativa tá altíssima. Eu tô muito feliz. Eu sou do carnaval, é a minha terra, essa energia daqui é única. Eu fui criada no carnaval desde pequenininha e estar aqui no Camarote Salvador sendo anfitriã é uma grande honra”, destacou Mari. >