Wagner Moura revela decisão como votante da Academia do Oscar: 'Fenômeno'

Ator destacou a mobilização dos brasileiros para a maior premiação do cinema

Elis Freire

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 20:14

Wagner Moura Crédito: Shutterstock

Um dos votantes da academia do Oscar, Wagner Moura revelou que não tinha como escolher outra produção como Melhor Filme e Melhor Filme Internacional se não o brasileiro “Ainda Estou Aqui”. Em entrevista ao g1, o ator e diretor baiano revelou sua torcida para a produção do cinema nacional e para Fernanda Torres como Melhor Atriz no Oscar 2025. >

“Eu não preciso nem dizer a você em quem eu votei no Oscar. ‘Ainda Estou Aqui’ é um fenômeno, não só no Brasil. A campanha que eles fizeram, as indicações que tiveram, sabe, a Nanda, é extraordinário. E isso é importante para a autoestima do brasileiro”, declarou Wagner Moura ao site. >

O ator destacou a mobilização do público brasileiro, que, segundo ele, contribuiu para as indicações da produção dirigida por Walter Salles “O engajamento dos brasileiros nas redes sociais foi fundamental. Você vê a sua cultura representada, os seus artistas ganhando visibilidade e a história do Brasil sendo contada de forma bela e viajando pelo mundo. É um momento muito bom”, afirmou.>

Por fim, Moura celebrou o reconhecimento global do cinema nacional, mencionando a vitória de Gabriel Mascaro no Festival de Berlim. “Isso tudo é muito importante, não só para o cinema brasileiro, mas para o país. Em um momento de onda conservadora e ataques à cultura, ver ‘Ainda Estou Aqui’ e outros filmes brasileiros ganhando espaço é politicamente significativo”, concluiu.>