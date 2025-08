RISCO PARA SAÚDE

Estudo aponta que embalagens de vidro têm mais microplásticos do que as de... plásticos

Por que os microplásticos em recipientes de vidro surpreenderam os cientistas

Bebidas em garrafas de vidro apresentam maior concentração de microplásticos do que aquelas vendidas em embalagens plásticas, segundo um estudo realizado por cientistas da Universidade Livre de Amsterdã.>

Ameaça do microplástico

A descoberta levantou preocupações não apenas sobre o tipo de embalagem utilizada, mas também sobre os processos industriais envolvidos no envase. >

O número expressivo de micropartículas encontradas nas bebidas sugere que o problema está mais disseminado do que se pensava anteriormente, exigindo uma revisão urgente dos padrões de segurança e controle de qualidade na indústria alimentícia.>

Microplásticos mais comuns do que se imagina

Reutilização do vidro e contaminação cruzada

O processo de lavagem industrial, embora essencial, pode desgastar o interior dos frascos e liberar partículas invisíveis. A pesquisa alerta que mesmo fábricas com boas práticas de higiene podem acabar contribuindo involuntariamente para a presença de microplásticos nas bebidas, dependendo da tecnologia usada nas etapas de produção.>

Efeitos no organismo ainda são incertos

Ainda não há consenso científico sobre os efeitos diretos da ingestão contínua de microplásticos, mas especialistas levantam preocupações sobre possíveis reações inflamatórias, toxicidade celular e até mesmo interferência no sistema endócrino. Estudos anteriores apontam que partículas muito pequenas podem atravessar barreiras biológicas e se acumular em órgãos.>

Os pesquisadores envolvidos destacam que o risco está na exposição repetida e prolongada. Assim como ocorreu com outras substâncias prejudiciais no passado, como o chumbo e o amianto, é possível que os efeitos nocivos dos microplásticos só se tornem plenamente conhecidos com o tempo.>