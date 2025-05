CURADA

Milagre? Isabel Veloso anuncia que câncer terminal 'sumiu' e se emociona

Influenciadora foi muito criticada por engravidar

A influenciadora digital Isabel Veloso ficou emocionada ao compartilhar com seus seguidores o milagre que tem vivido. A jovem contou, nesta segunda (12), que após anos de luta contra um linfoma de Hodgkin, seu câncer entrou em remissão. Ela enfrenta a doença desde 2021 e chegou a ter metástase no pulmão. Os médicos chegaram a afirmar, segundo ela, que seu tempo de vida estimado era de seis meses .>

Isabel revelou que a remissão foi confirmada após exames recentes feitos durante uma avaliação para um possível transplante de medula óssea. Agora, com o quadro estabilizado, ela poderá seguir com os exames para viabilizar o transplante.>

“Meu Deus, gente! Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa... Já estou com os papéis da compatibilidade também, estou muito feliz”, disse ela emocionada em seus stories.>