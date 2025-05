NOVA BATALHA

Em meio à luta contra o câncer, Isabel Veloso enfrenta novo diagnóstico e expõe falha médica

Jovem de 18 anos, que vive tratamento paliativo, descobriu um novo diagnóstico após erro médico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de maio de 2025 às 10:14

Em meio à luta contra o câncer, Isabel Veloso enfrenta novo diagnóstico e expõe falha médica Crédito: Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, de apenas 18 anos, voltou a preocupar os seguidores após relatar um novo susto em sua já delicada jornada de saúde. Lutando contra um câncer em estágio avançado e em tratamento paliativo, a jovem revelou ter se afastado das redes sociais por conta de uma dor pélvica intensa que, inicialmente, foi atribuída a um deslocamento do DIU (dispositivo intrauterino). >

"Sumida por motivos de: DIU deslocou e estou morrendo de dor", escreveu Isabel em uma postagem recente. A princípio, acreditava-se que o dispositivo havia se movido e até perfurado o útero, o que gerou apreensão.>

Pouco depois, a influenciadora atualizou os seguidores com uma reviravolta no diagnóstico: o DIU estava, na verdade, no lugar certo. O problema era outro. "Desvendamos: não estava deslocado, era erro de outro hospital. Estou com um cisto hemorrágico, da própria ovulação", esclareceu ela.>

Segundo Isabel, a inflamação causou acúmulo de líquido na pelve e dores severas. A jovem segue em repouso, medicada, e sob acompanhamento médico.>

A vida de Isabel Veloso tem sido marcada por uma série de provações. Ela ficou conhecida por documentar sua batalha contra o linfoma de Hodgkin nas redes sociais, ganhando o carinho e apoio de milhares de internautas. Em dezembro do ano passado, enfrentou o parto prematuro do filho, Arthur, que nasceu com apenas 31 semanas de gestação, pesando 1,7 kg. O bebê precisou passar quase um mês na UTI neonatal devido a dificuldades respiratórias.>

Em meio à luta contra o câncer, Isabel Veloso enfrenta novo diagnóstico e expõe falha médica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nos últimos meses, a influenciadora também precisou retirar a vesícula, foi diagnosticada com pancreatite e hepatite, e segue convivendo com os impactos do câncer.>