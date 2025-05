MAIS UM...

Rihanna grávida? Aparição no MET Gala levanta rumores sobre terceira gestação

Cantora aparece com barriga saliente em Nova York e movimenta fãs nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2025 às 19:56

Rihanna em hotel antes do Met Gala Crédito: Reprodução/X

A noite desta segunda-feira (5) foi marcada por luxo, moda e muito burburinho em Nova York. Isso porque a presença de Rihanna e A$AP Rocky no MET Gala 2025 incendiou as redes sociais. A cantora foi flagrada com uma possível barriga de gravidez, o que levantou rumores de que o casal — pais de RZA e Riot — estaria esperando o terceiro filho. >

A chegada dos artistas a um hotel de luxo antes do baile beneficente, que acontece no Museu Metropolitano de Arte, bastou para que imagens e vídeos de Rihanna com a silhueta arredondada viralizassem. Em poucas horas, o nome da artista estava entre os assuntos mais comentados do mundo nas redes.>

“Ela está radiante! Será que vem mais um bebê por aí?”, comentou um fã no X (antigo Twitter), enquanto outro escreveu: “A barriga da Rihanna gritando gravidez e ela simplesmente aparecendo plena no MET Gala. Ícone!”.>

Apesar da comoção virtual, a assessoria do casal ainda não confirmou oficialmente a gravidez. Mesmo assim, a internet reviveu momentos marcantes das duas primeiras gestações de Rihanna, quando a estrela pop rompeu padrões ao exibir sua barriga com orgulho e estilo, tornando-se referência global ao redefinir a imagem da mulher grávida na indústria da moda e do entretenimento.>