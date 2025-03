CRIME NAS REDES

Após acusações de golpe, Isabel Veloso diz que também foi vítima: 'Queimou minha imagem'

Influenciadora desabafou sobre o caso em entrevista à CNN

Nesta terça-feira (18), a influenciadora digital Isabel Veloso abriu o coração para falar sobre as acusações de internautas que a chamaram de golpista após venda de perfumes abaixo do preço no final do ano passado. Em entrevista à CNN, ela comentou que também foi enganada por criminosos envolvidos em um esquema fraudulento e que a situação prejudicou sua imagem. >