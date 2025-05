NOVO CASAL?

Tá rolando? Diego Hypolito fala sobre paquera com Gil do Vigor: 'Coraçõezinhos'

Ginasta já admitiu flertes com o pernambucano pelas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2025 às 08:48

Diego Hypolito já deu cantadas em Gil do Vigor Crédito: Reprodução

A paquera entre Diego Hypolito e Gil do Vigor ainda é só isso: uma paquera. Pelo menos, é o que garantiu o ex-ginasta. O ex-atleta admitiu que já tentou combinar um jantar com o pernambucano, mas a ideia ficou no clássico "vamos marcar" e nada. Assim, seu status de relacionamento após o fim do Big Brother Brasil 25 permanece inalterado.>

"Eu não fiquei com ninguém desde que saí do programa. Mas eu dou uns coraçõezinhos nas publicações do Gil. A gente se fala. Mas não marcamos nada, gente. Pelo amor de Deus", disse, em conversa com o jornal Extra.>

Logo que saiu do BBB, Diego confessou no Bate-Papo com o Eliminado que já tinha flertado com Gil pelas redes sociais e o quase casal ganhou até torcida. Mas nada andou nesse sentido. Já a irmã do ex-ginasta, Dani Hypolito, já tirou o atraso com o marido, Fábio Castro - algo que virou motivo de piada entre os irmãos.>