FAMOSOS

Diego Hypolito e Gil do Vigor: troca de mensagens e flerte antes do BBB 25 viram assunto na web

Diego Hypolito e Gil do Vigor surpreendem ao revelar que já haviam trocado mensagens antes do reality

O que parecia ser apenas uma amizade nas redes sociais ganhou novos rumos no "Mais Você", desta sexta-feira (18). Diego Hypolito, que foi eliminado do BBB 25 na quinta-feira (17), e o apresentador Gil do Vigor, revelaram durante uma conversa com Ana Maria Braga que já haviam trocado mensagens antes do reality. E não parou por aí: o flerte entre os dois foi à tona, causando furor nas redes sociais. >