CONFUSÃO

Apresentador da Record vai parar no meio da briga de Bella Campos e Cauã Reymond; entenda

Segundo informações, o desentendimento teria acontecido ainda nos bastidores da produção

Após a repercussão do caso, Bella compartilhou um post com tom de superação e empoderamento, reforçando sua posição diante do episódio. A frase usada por ela — “Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto” — viralizou e acabou sendo associada ao momento vivido por ela na emissora. O detalhe é que o autor da mensagem é Reinaldo Gottino, âncora da Record TV.>