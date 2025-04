TV

Renata Lo Prete 'salva' Jorge Pontual em momento delicado ao vivo na Globo

Âncora do Jornal da Globo é aclamada nas redes por atitude respeitosa ao perceber que colega estava desorientado durante entrada ao vivo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2025 às 18:08

Renata Lo Prete 'salva' Jorge Pontual em momento delicado ao vivo na Globo Crédito: Reprodução/Globo

Durante o Jornal da Globo desta sexta-feira (18), a jornalista Renata Lo Prete protagonizou um momento de sensibilidade ao interromper, com elegância e cuidado, a participação do correspondente Jorge Pontual. Ele demonstrou dificuldades ao comentar os ataques do ex-presidente Donald Trump à Universidade de Harvard.>

Logo no início de sua fala, Pontual apresentou sinais de confusão, com frases incompletas e desconexas: "É... Renata, o Governo Federal... A procuradora-geral, Kristi Noem, ela... ela... Ela disse que Harvard vai perder, os estudantes, o direito de...". Ao notar o desconforto do colega, Renata reagiu prontamente: "Pontual, posso te pedir...? Estamos com um probleminha. Eu volto com você já, já".>

A atitude da âncora repercutiu de forma positiva nas redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) elogiaram a postura empática de Renata, destacando sua delicadeza ao lidar com uma situação potencialmente constrangedora. “Ela é uma profissional exemplar. Preservou o colega com respeito e humanidade”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Aula de jornalismo com empatia”.>

Essa não foi a primeira vez que Jorge Pontual enfrentou dificuldades ao vivo. Em fevereiro, ele interrompeu sua fala após perceber que estava com o texto incorreto. Novamente, Renata conduziu a transição com serenidade, garantindo que o colega não fosse exposto.>