SAÚDE

Veja alimentos que melhoram a fadiga mental

Especialista explica como vitaminas e nutrientes ajudam na saúde mental

Com o ritmo acelerado do dia a dia, muitas pessoas têm enfrentado uma inimiga silenciosa, mas poderosa: a fadiga mental. Essa condição afeta diretamente a concentração, a produtividade e até o humor. A boa notícia? De acordo com a nutricionista Cibele Santos, existem formas naturais e acessíveis de combater esses sintomas – e os suplementos nutricionais têm papel importante nesse processo.