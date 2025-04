DICA

É louco por videogame? Veja como jogar os games da Nintendo de graça em Salvador

'Nintendo Switch Shopping Tour' chegou à capital baiana

O Nintendo Switch Shopping Tour está de volta à capital baiana, no Shopping Paralela, no piso L2, em frente à loja Ayla Perfumes. >

O espaço é totalmente gratuito e funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. Na atração o público vai poder jogar os seguintes games: Mario Kart 8 Deluxe, Princess Peach: Showtime!, Super Mario Bros. Wonder, Luigi's Mansion 2 HD, Super Mario Party Jamboree e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, todos disponíveis em português.>