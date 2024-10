5 novidades da Nintendo para os fãs de videogame

5 novidades da Nintendo para os fãs de videogame

Veja alguns dos lançamentos mais aguardados do mundo dos jogos

Portal Edicase

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 19:23

Mario & Luigi: Brothership traz animação em cel-shading e jogabilidade envolvente para os fãs da série Crédito: Imagem: Reprodução digital | Nintendo

A Nintendo é reconhecida mundialmente por sua capacidade de reinventar experiências e trazer inovações para o mercado de jogos eletrônicos. Ao longo dos anos, a empresa japonesa mantém uma trajetória marcada por lançamentos que sempre conseguem capturar a atenção de diferentes gerações de jogadores. Buscando se destacar, continua a ampliar seu catálogo com novas propostas que atendem tanto aos fãs mais antigos quanto aos que estão começando a se aventurar no universo dos games .

Com isso, a marca garante que seus títulos permaneçam relevantes, oferecendo experiências envolventes e cativantes. A seguir, veja cinco novidades imperdíveis da Nintendo para quem é fã de videogame !

1. Mario & Luigi: Brothership

Com previsão de lançamento para novembro de 2024, Mario & Luigi: Brothership é a mais recente aventura dos irmãos icônicos. Neste novo capítulo, a franquia adota um estilo visual em cel-shading que lembra animações tradicionais, enquanto mantém a jogabilidade já consagrada.

O título combina exploração em 3D com batalhas por turnos, em que o timing das ações desempenha papel fundamental. Com uma nova trama, cenários expansivos e desafios inéditos, o game promete agradar tanto quem acompanha a série há anos quanto novos jogadores.

2. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Outro grande destaque deste ano é o The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom . Pela primeira vez na história da franquia, a princesa Zelda assume o papel principal. O jogo apresenta uma jornada emocionante em que a personagem precisa resgatar Link e impedir que forças misteriosas destruam Hyrule. O sistema de criação de “ecos” permite que a princesa recrie objetos e inimigos para resolver enigmas e derrotar adversários, tornando a jogabilidade ainda mais estratégica e inovadora.

3. Metroid Prime 4: Beyond

Após anos de espera, a série Metroid Prime finalmente retorna com Metroid Prime 4: Beyond , previsto para 2025. Embora a data exata ainda não tenha sido confirmada, o game promete revolucionar o gênero de tiro em primeira pessoa.

A heroína Samus Aran enfrenta um novo antagonista, Sylux, em ambientes repletos de desafios de exploração. Com gráficos aprimorados e mecânicas de combate refinadas, esta nova entrada trará uma experiência envolvente que se mantém fiel às raízes da franquia.

NES Edition traz de volta a nostalgia dos campeonatos de videogame com Super Mario, Zelda e mais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Nintendo

4. Nintendo World Championships: NES Edition

Nintendo World Championships: NES Edition revive o clássico cartucho de desafios que marcou a era de ouro dos torneios de videogame nos anos 80. Esta coletânea traz 150 minijogos que testam as habilidades dos jogadores em títulos icônicos como Super Mario Bros. , The Legend of Zelda , Metroid e Excitebike . O game também oferece um modo Survival, em que jogadores competem contra fantasmas que replicam os movimentos de adversários reais, criando uma experiência ainda mais competitiva.

5. Donkey Kong Country Returns HD