Matheus Nachtergaele explica por que não quer se rotular na sigla LGBTQUIAP+

Elis Freire
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:25
Matheus Nachtergaele vive do Teatro e da TV desde os seus 20 anos, mas segue sendo desafiado a cada novo projeto. Hoje aos 57 anos e vivendo Poliana em “Vale Tudo” — personagem que acendeu a discussão sobre a assexualidade — o ator falou em entrevista sobre como vê a própria sexualidade. Ele explicou por que não quer se rotular em uma das letrinhas da sigla LGBTQUIAP+, mesmo já tendo se afirmado bissexual lá em 2014.
Em entrevista a Quem, Matheus disse que tem sido difícil mas gratificante interpretar Poliana. “Eu nunca tinha recebido um personagem tão empático e que realmente ouve o outro. Não é fácil interpretar alguém cuja vida pessoal não vem em primeiro lugar para ele mesmo. É bonito, mas não é fácil fazer”, revelou.
Matheus Nachtergaele
O artista explicou à revista que aprende com a sexualidade do personagem, mas, mesmo sendo parte da LGBTQUIAPN+, ele disse que tem uma visão mais ampla sobre o assunto, sem se prender a uma letra ou outra. ”Nem tenho um entendimento tão profundo de todas as as sexualidades, nem acho que elas todas estejam abarcadas na sigla”, disse à revista. “Acho de verdade que com o tempo o H de heterossexual vai ser incorporado e que, daqui um tempo maior ainda, a gente não vai mais precisar dela. Teremos entendido que a bandeira do arco-íris significa as possibilidades infinitas de amar, porque, o afeto, o amor, ele está livre de verdade”, defendeu.
Nachtergaele argumentou ainda que a sexualidade das pessoas pode mudar durante a vida. “Não só cada pessoa do mundo tem sua própria sexualidade e seu afeto, como também durante uma vida a sexualidade e a maneira de amar muda para cada ser humano. Você pode percorrer algumas várias siglas da nossa bandeira do amor durante a sua vida”, pondera Matheus.
Ele então fez uma revelação sobre sua própria forma de viver o amor e a vida sexual: “Não quero me colocar em nenhuma gaveta específica, porque o amor é cambiante (...) Eu não quero também prender o meu amor. Já namorei com caras, já namorei com minas, já tive amores platônicos, amores resolvidos. Estou livre e nunca estive em nenhum tipo de armário, nunca”.
“Se você dá um nome muito fixo para maneira como você ama, também está se castrando das possibilidades todas de amar que se tem, inclusive a do Poliana. É legal pensar isso”, completou.