LIVRE

Matheus Nachtergaele explica por que não quer se rotular na sigla LGBTQUIAP+

Ator que vive Poliana expressou sua visão sobre a sexualidade

Elis Freire

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:25

Matheus Nachtergaele vive Poliana em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução / TV Globo

Matheus Nachtergaele vive do Teatro e da TV desde os seus 20 anos, mas segue sendo desafiado a cada novo projeto. Hoje aos 57 anos e vivendo Poliana em “Vale Tudo” — personagem que acendeu a discussão sobre a assexualidade — o ator falou em entrevista sobre como vê a própria sexualidade. Ele explicou por que não quer se rotular em uma das letrinhas da sigla LGBTQUIAP+, mesmo já tendo se afirmado bissexual lá em 2014.

Em entrevista a Quem, Matheus disse que tem sido difícil mas gratificante interpretar Poliana. “Eu nunca tinha recebido um personagem tão empático e que realmente ouve o outro. Não é fácil interpretar alguém cuja vida pessoal não vem em primeiro lugar para ele mesmo. É bonito, mas não é fácil fazer”, revelou.

Matheus Nachtergaele 1 de 5

O artista explicou à revista que aprende com a sexualidade do personagem, mas, mesmo sendo parte da LGBTQUIAPN+, ele disse que tem uma visão mais ampla sobre o assunto, sem se prender a uma letra ou outra. ”Nem tenho um entendimento tão profundo de todas as as sexualidades, nem acho que elas todas estejam abarcadas na sigla”, disse à revista. “Acho de verdade que com o tempo o H de heterossexual vai ser incorporado e que, daqui um tempo maior ainda, a gente não vai mais precisar dela. Teremos entendido que a bandeira do arco-íris significa as possibilidades infinitas de amar, porque, o afeto, o amor, ele está livre de verdade”, defendeu.

Nachtergaele argumentou ainda que a sexualidade das pessoas pode mudar durante a vida. “Não só cada pessoa do mundo tem sua própria sexualidade e seu afeto, como também durante uma vida a sexualidade e a maneira de amar muda para cada ser humano. Você pode percorrer algumas várias siglas da nossa bandeira do amor durante a sua vida”, pondera Matheus.

Ele então fez uma revelação sobre sua própria forma de viver o amor e a vida sexual: “Não quero me colocar em nenhuma gaveta específica, porque o amor é cambiante (...) Eu não quero também prender o meu amor. Já namorei com caras, já namorei com minas, já tive amores platônicos, amores resolvidos. Estou livre e nunca estive em nenhum tipo de armário, nunca”.