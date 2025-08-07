Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Matheus Nachtergaele explica por que não quer se rotular na sigla LGBTQUIAP+

Ator que vive Poliana expressou sua visão sobre a sexualidade

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:25

Matheus Nachtergaele vive Poliana em
Matheus Nachtergaele vive Poliana em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução / TV Globo

Matheus Nachtergaele vive do Teatro e da TV desde os seus 20 anos, mas segue sendo desafiado a cada novo projeto. Hoje aos 57 anos e vivendo Poliana em “Vale Tudo” — personagem que acendeu a discussão sobre a assexualidade — o ator falou em entrevista sobre como vê a própria sexualidade. Ele explicou por que não quer se rotular em uma das letrinhas da sigla LGBTQUIAP+, mesmo já tendo se afirmado bissexual lá em 2014.

Em entrevista a Quem, Matheus disse que tem sido difícil mas gratificante interpretar Poliana. “Eu nunca tinha recebido um personagem tão empático e que realmente ouve o outro. Não é fácil interpretar alguém cuja vida pessoal não vem em primeiro lugar para ele mesmo. É bonito, mas não é fácil fazer”, revelou.

Matheus Nachtergaele

Matheus Nachtergaele por Reprodução
Matheus Nachtergaele por Reprodução
Matheus Nachtergaele em "Renascer" por Reprodução
Matheus Nachtergaele em "Vale Tudo" por Reprodução
Matheus Nachtergaele vive Poliana em "Vale Tudo" por Reprodução / TV Globo
1 de 5
Matheus Nachtergaele por Reprodução

Leia mais

Imagem - Galã de Vale Tudo é ex-cantor de axé, já foi atropelado por ônibus e perseguido por stalker

Galã de Vale Tudo é ex-cantor de axé, já foi atropelado por ônibus e perseguido por stalker

Imagem - Vale Tudo gravará morte de Odete Roitman em cinco versões secretas com esquema de segurança máxima

Vale Tudo gravará morte de Odete Roitman em cinco versões secretas com esquema de segurança máxima

Imagem - Odete Roitman pede amante em casamento e choca a família em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pede amante em casamento e choca a família em 'Vale Tudo'

O artista explicou à revista que aprende com a sexualidade do personagem, mas, mesmo sendo parte da LGBTQUIAPN+, ele disse que tem uma visão mais ampla sobre o assunto, sem se prender a uma letra ou outra. ”Nem tenho um entendimento tão profundo de todas as as sexualidades, nem acho que elas todas estejam abarcadas na sigla”, disse à revista. “Acho de verdade que com o tempo o H de heterossexual vai ser incorporado e que, daqui um tempo maior ainda, a gente não vai mais precisar dela. Teremos entendido que a bandeira do arco-íris significa as possibilidades infinitas de amar, porque, o afeto, o amor, ele está livre de verdade”, defendeu.

Nachtergaele argumentou ainda que a sexualidade das pessoas pode mudar durante a vida. “Não só cada pessoa do mundo tem sua própria sexualidade e seu afeto, como também durante uma vida a sexualidade e a maneira de amar muda para cada ser humano. Você pode percorrer algumas várias siglas da nossa bandeira do amor durante a sua vida”, pondera Matheus.

Ele então fez uma revelação sobre sua própria forma de viver o amor e a vida sexual: “Não quero me colocar em nenhuma gaveta específica, porque o amor é cambiante (...) Eu não quero também prender o meu amor. Já namorei com caras, já namorei com minas, já tive amores platônicos, amores resolvidos. Estou livre e nunca estive em nenhum tipo de armário, nunca”.

“Se você dá um nome muito fixo para maneira como você ama, também está se castrando das possibilidades todas de amar que se tem, inclusive a do Poliana. É legal pensar isso”, completou.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer 5 chás para fortalecer a imunidade no inverno

Aprenda a fazer 5 chás para fortalecer a imunidade no inverno

Imagem - Veja 3 passos para priorizar na preparação final para o Enem

Veja 3 passos para priorizar na preparação final para o Enem

Imagem - Câncer de pulmão: conheça as causas e os sintomas

Câncer de pulmão: conheça as causas e os sintomas

Mais recentes

Imagem - Familiares e amigos começam a chegar para velório de Arlindo Cruz: 'achava que ia ser mais fácil'

Familiares e amigos começam a chegar para velório de Arlindo Cruz: 'achava que ia ser mais fácil'
Imagem - Longe do mar? São Paulo tem praias que parecem litoral baiano

Longe do mar? São Paulo tem praias que parecem litoral baiano
Imagem - Conheça esse paraíso rústico e escondido no litoral de São Paulo

Conheça esse paraíso rústico e escondido no litoral de São Paulo

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
01

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
02

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Filha de Arlindo Cruz fez revelação sobre pai antes de morte: ‘Muita vontade’
03

Filha de Arlindo Cruz fez revelação sobre pai antes de morte: ‘Muita vontade’

Imagem - Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a exploração de crianças
04

Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a exploração de crianças